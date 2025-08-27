Усі розділи
Росія у війні проти України втратила ще 920 вояк – Генштаб

Ольга Глущенко Середа, 27 серпня 2025, 06:58
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 920 військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько 1078750 (+920) осіб
  • танків – 11135 (+1) од.
  • артилерійських систем – 32024 (+45) од.
  • засобів ППО – 1212 (+1) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59887 (+118) од.

