Росія у війні проти України втратила ще 920 вояк – Генштаб
Середа, 27 серпня 2025, 06:58
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 920 військових.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько 1078750 (+920) осіб
- танків – 11135 (+1) од.
- артилерійських систем – 32024 (+45) од.
- засобів ППО – 1212 (+1) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59887 (+118) од.