Россия в войне против Украины потеряла еще 920 вояк – Генштаб
Среда, 27 августа 2025, 06:58
За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 920 военных.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава / personnel – около 1078750 (+920) человек
- танков – 11135 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 32024 (+45) ед.
- средств ПВО – 1212 (+1) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 53636 (+194) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 59887 (+118) ед.