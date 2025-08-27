Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия в войне против Украины потеряла еще 920 вояк – Генштаб

Ольга ГлущенкоСреда, 27 августа 2025, 06:58
Россия в войне против Украины потеряла еще 920 вояк – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 920 военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава / personnel – около 1078750 (+920) человек
  • танков – 11135 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 32024 (+45) ед.
  • средств ПВО – 1212 (+1) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 53636 (+194) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 59887 (+118) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем КГГА
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Партия "Наш край" решила самораспуститься
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения
документКабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет
Все новости...
потери в войне
Россия потеряла еще почти 900 солдат в войне против Украины – Генштаб
ВСУ обезвредили еще 870 оккупантов за сутки
Силы обороны отминусовали еще 910 российских вояк
Последние новости
21:05
Кризис на горизонте: Путину доложили о резком замедлении экономики РФ
20:59
В Евросоюзе обсуждают ограничения против России, чтобы агрессор не мог обходить санкции
20:34
Нацбанк показал курс доллара и евро на 28 августа
20:32
В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, есть пострадавшие
20:23
велоспортВуэльта. UAE Emirates выиграли командную разделку, Вингегор снова вышел в лидеры
20:22
Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности
20:20
"Дочка" госпредприятия "Антонов" начинает строить ангар для своих самолетов в Лейпциге
20:12
"Должны провести оценку с нуля": до конца 2025 года Госстат планирует оценить численность населения Украины
20:11
В 2024 году Германия экспортировала рекордное количество вооружений, больше всего – Украине
20:05
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем КГГА
Все новости...
Реклама:
Реклама: