Окупанти атакували Херсон – убили людину та поранили ще трьох
Одна людина загинула та ще троє дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Херсон вранці 27 серпня.
Джерело: Херсонська ОВА та Херсонська обласна прокуратура в Telegram
Дослівно влада: "Орієнтовно о 05:00 російські військові з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапила жінка 1972 року народження, яка перебувала вдома".
Деталі: Мешканка дістала вибухову травму та множинні опіки тіла, її госпіталізували.
Згодом у прокуратурі додали, що внаслідок цього обстрілу загинула 81-річна жінка.
Близько 06:30 росіяни атакували центральну частину Херсона з БпЛА, внаслідок чого постраждав 67-річний мешканець.
Чоловік дістав контузію, уламкове поранення скроні, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Ще пізніше стало відомо, що до лікарні звернувся ще один постраждалий через атаку російського дрона у центральній частині Херсона. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення обличчя.