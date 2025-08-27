Усі розділи
Окупанти атакували Херсон – убили людину та поранили ще трьох

Ірина БалачукСереда, 27 серпня 2025, 07:25
Окупанти атакували Херсон – убили людину та поранили ще трьох
Фото прокуратури

Одна людина загинула та ще троє дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Херсон вранці 27 серпня.

Джерело: Херсонська ОВА та Херсонська обласна прокуратура в Telegram

Дослівно влада: "Орієнтовно о 05:00 російські військові з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапила жінка 1972 року народження, яка перебувала вдома".

Деталі: Мешканка дістала вибухову травму та множинні опіки тіла, її госпіталізували.

Згодом у прокуратурі додали, що внаслідок цього обстрілу загинула 81-річна жінка. 

Близько 06:30 росіяни атакували центральну частину Херсона з БпЛА, внаслідок чого постраждав 67-річний мешканець.

Чоловік дістав контузію, уламкове поранення скроні, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Ще пізніше стало відомо, що до лікарні звернувся ще один постраждалий через атаку російського дрона у центральній частині Херсона. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення обличчя.   

Херсонобстріл
