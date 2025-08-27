Оккупанты атаковали Херсон – убили человека и ранили еще троих

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате российских ударов по городу Херсон утром 27 августа.

Источник: Херсонская ОВА и Херсонская областная прокуратура в Telegram

Дословно власти: "Ориентировочно в 05:00 российские военные из артиллерии обстреляли Днепровский район Херсона. Под вражеский удар попала женщина 1972 года рождения, которая находилась дома".

Детали: Жительница получила взрывную травму и множественные ожоги тела, ее госпитализировали.

Позже в прокуратуре добавили, что в результате этого обстрела погибла 81-летняя женщина.

Около 06:30 россияне атаковали центральную часть Херсона с БпЛА, в результате чего пострадал 67-летний житель.

Мужчина получил контузию, осколочное ранение височной области, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Пострадавшего доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

Еще позже стало известно, что в больницу обратился еще один пострадавший в результате атаки российского дрона в центральной части Херсона. У 56-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию и осколочные ранения лица.