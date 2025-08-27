Усі розділи
На фронті понад 170 боїв: 44 рази росіяни атакували Покровський напрямок

Станіслав ПогоріловСереда, 27 серпня 2025, 08:15
На фронті понад 170 боїв: 44 рази росіяни атакували Покровський напрямок
Фото: Сухопутні війська, 21 окрема механізована бригада

За минулу добу на фронті відбулося 173 бойових зіткнення, найактивніше російські загарбники штурмували Куп’янський та Покровський напрямок, де було загалом відбито 78 атак ворога.

Джерело: зведення генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 15 атак окупантів. Також противник завдав 3 авіаударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив 201 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки. Отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районі Григорівки та у бік Серебрянки, Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень, окупант намагався просуватись у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Олександро-Калинового та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
