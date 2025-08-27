На фронте больше 170 боев: 44 раза россияне атаковали Покровское направление

За прошедшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения, наиболее активно российские захватчики штурмовали Купянское и Покровское направления, где было в общей сложности отбито 78 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаудара, сбросив при этом пять КАБ, осуществил 201 обстрел, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки. Получил отпор.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголове, Ставки, Дроновка и Серебрянка.

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районе Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лесовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировка, Рубежное, Белицкое, Родинское, Покровск, Новопавловка, Филия.

На Новопавловском направлении противник вчера осуществил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Комышуваха, Новогеоргиевка и в направлении Филии, Искры и Александрограда.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.