Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте больше 170 боев: 44 раза россияне атаковали Покровское направление

Станислав ПогориловСреда, 27 августа 2025, 08:15
На фронте больше 170 боев: 44 раза россияне атаковали Покровское направление
Фото: Сухопутные войска, 21 отдельная механизированная бригада

За прошедшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения, наиболее активно российские захватчики штурмовали Купянское и Покровское направления, где было в общей сложности отбито 78 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаудара, сбросив при этом пять КАБ, осуществил 201 обстрел, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки. Получил отпор.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголове, Ставки, Дроновка и Серебрянка.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районе Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лесовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировка, Рубежное, Белицкое, Родинское, Покровск, Новопавловка, Филия.

На Новопавловском направлении противник вчера осуществил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Комышуваха, Новогеоргиевка и в направлении Филии, Искры и Александрограда.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем КГГА
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Партия "Наш край" решила самораспуститься
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения
документКабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет
Все новости...
Вооруженные силы
Неподписанный контракт. Как и зачем 68-летний британец обивает пороги рекрутинговых центров ВСУ в Украине
Россияне атаковали Покровский и еще два направления фронта 90 раз – Генштаб
"Я буду бежать. Ты со мной?". Плен, ожидание казни и побег – 48 часов из жизни главного сержанта ВСУ
Последние новости
21:05
Кризис на горизонте: Путину доложили о резком замедлении экономики РФ
20:59
В Евросоюзе обсуждают ограничения против России, чтобы агрессор не мог обходить санкции
20:34
Нацбанк показал курс доллара и евро на 28 августа
20:32
В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, есть пострадавшие
20:23
велоспортВуэльта. UAE Emirates выиграли командную разделку, Вингегор снова вышел в лидеры
20:22
Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности
20:20
"Дочка" госпредприятия "Антонов" начинает строить ангар для своих самолетов в Лейпциге
20:12
"Должны провести оценку с нуля": до конца 2025 года Госстат планирует оценить численность населения Украины
20:11
В 2024 году Германия экспортировала рекордное количество вооружений, больше всего – Украине
20:05
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем КГГА
Все новости...
Реклама:
Реклама: