ППО знешкодила 74 БпЛА росіян, але є влучання у 9 локаціях
Середа, 27 серпня 2025, 09:14
У ніч на 27 серпня російські загарбники атакували 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Джерело: командування Повітряних сил у Telegram
Деталі: За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито і подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
У той же час зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.