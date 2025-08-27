ППО знешкодила 74 БпЛА росіян, але є влучання у 9 локаціях

У ніч на 27 серпня російські загарбники атакували 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито і подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

У той же час зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.