Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО обезвредила 74 БпЛА россиян, но есть попадания в 9 локациях

Станислав ПогориловСреда, 27 августа 2025, 09:14
ПВО обезвредила 74 БпЛА россиян, но есть попадания в 9 локациях
Фото: Сухопутные войска, 21 отдельная механизированная бригада

В ночь на 27 августа российские захватчики атаковали 95 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 74 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Реклама:

В то же время зафиксировано попадание 21 БПЛА на 9 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВОроссийско-украинская войнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Росія завдала значних ушкоджень газотранспортній інфраструктурі на Полтавщині
Россияне вынесли мирное предложение по Донецкой области – Уиткофф
ГПСУ: Для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет потребуется военно-учетный документ
фото, обновлено Оккупанты атаковали Херсон – убили человека и ранили еще троих
Уиткофф заявил о встрече с представителями Украины на этой неделе
Трамп пообещал "экономическую войну" против России, если она будет избегать переговоров
Все новости...
ПВО
Россия атаковала 59 беспилотниками: есть попадания в 9 локациях
Зеленский обсудил с вице-канцлером Германии усиление украинской ПВО
Норвегия выделяет до $700 млн на ПВО Украины
Последние новости
12:22
ЕС попытается удовлетворить требования Трампа уже на этой неделе, чтобы отменить пошлины
12:20
Создатели фильма "Малевич" выступили с заявлением по поводу обвинений Темляка в домашнем насилии
12:19
США в шестой раз отложили санкции против сербского нефтяного монополиста, принадлежащего РФ
12:18
Россияне ударили "Шахедом" по Чернигову: бушует пожар, 2 пострадавших – ГВА
12:09
Армия РФ ударила по ферме на Херсонщине – погибли двое
11:58
"Пакет школьника": что делать, если у "Дии" нет данных о ребенке
11:54
На магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва" произошел мощный взрыв – источники
11:47
11:45
У берегов Чукотки взорвался российский танкер
11:41
Борьба за место в составе в ринге и вне его: Украина отправляется на чемпионат мира по боксу
Все новости...
Реклама:
Реклама: