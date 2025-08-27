ПВО обезвредила 74 БпЛА россиян, но есть попадания в 9 локациях

В ночь на 27 августа российские захватчики атаковали 95 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 74 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Реклама:

В то же время зафиксировано попадание 21 БПЛА на 9 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.