ДПСУ: Для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років потрібен буде військово-обліковий документ

Для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років включно чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Напередодні уряд ухвалив внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Відповідну постанову підготувало Міністерство внутрішніх справ.

Демченко наголосив, що наразі документ не оприлюднений, остаточно про запроваджені зміни можна буде говорити після появи постанови на "Урядовому порталі".

Водночас, за поширеною на даний час інформацією офіційних осіб, з моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану матимуть українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно.

Як зазначив, речник ДПСУ, варто окремо звернути увагу, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

Пряма мова: "Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України.

Пропуск цієї категорії громадян, відносно якої прийняті зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набрання ними чинності".