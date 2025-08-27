ГПСУ: Для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет потребуется военно-учетный документ

Для выезда за границу в возрасте от 18 до 22 лет включительно мужчинам необходимо будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Накануне правительство приняло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Соответствующее постановление подготовило Министерство внутренних дел.

Демченко подчеркнул, что на данный момент документ не обнародован, окончательно о введенных изменениях можно будет говорить после появления постановления на "Правительственном портале".

В то же время, по распространенной в настоящее время информации официальных лиц, с момента вступления в силу принятых изменений право пересекать государственную границу Украины во время действия военного положения будут иметь украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Как отметил спикер ГПСУ, стоит отдельно обратить внимание, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-14 указанных Правил, то есть на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц может осуществляться, как и ранее, только в служебную командировку.

Прямая речь: "Относительно возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также подчеркиваем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, дающий право на пересечение границы, так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу".

Детали: На уточняющий вопрос Демченко также отметил, что в случае нахождения в розыске, мужчине этой возрастной категории в пересечении границы на выезд будет отказано.