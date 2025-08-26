Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років вперше за час повномасштабної війни зможуть безперешкодно перетинати кордон.
Джерело: прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram
Пряма мова Свириденко: "Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.
Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови".
Деталі: Клименко додав, що чоловіки до 22 років включно матимуть право безперешкодного перетину державного кордону.
Пряма мова Клименка: "Мета цього кроку - першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України".
Що передувало:
12 серпня під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду "опрацювати можливість" щодо спрощення перетину кордону для українців від 18 до 22 років.