Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років

Тетяна ОлійникВівторок, 26 серпня 2025, 19:11
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Фото з Telegram Юлії Свириденко

Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років вперше за час повномасштабної війни зможуть безперешкодно перетинати кордон.

Джерело: прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова Свириденко: "Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови".

Деталі: Клименко додав, що чоловіки до 22 років включно матимуть право безперешкодного перетину державного кордону.

Пряма мова Клименка: "Мета цього кроку - першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України".

Що передувало: 

12 серпня під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду "опрацювати можливість" щодо спрощення перетину кордону для українців від 18 до 22 років.

