Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вранці вдарили по Запорізькій області: постраждали три людини

Анастасія ПроцСереда, 27 серпня 2025, 09:48
Росіяни вранці вдарили по Запорізькій області: постраждали три людини
фото: Запорізька ОВА

27 серпня армія РФ завдала три удари по території одного із селищ Пологівського району в Запорізькій області, внаслідок чого постраждали 52-річна жінка та чоловіки 63 та 87 років.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки. Дістав поранень 63-річний чоловік".

Реклама:

Деталі: Згодом Федоров уточнив, що внаслідок ранкового обстрілу села Успенівка поранення також отримала 52-річна жінка. Вона звернулася до медиків і отримала необхідну допомогу.

За його словами, обстріли зруйнували приватні будинки, господарські споруди та автівки місцевих жителів.

Оновлено: О 12:40 очільник ОВА повідомив, що кількість постражадалих зросла до трьох. Поранення також зазнав 87-річний чоловік. 

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Вже троє людей звернулися за допомогою до лікарів після ранкової атаки на Успенівку. Усім їм надана необхідна допомога".

Запорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: У п'ятницю Єрмак і Умєров говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки
відеоУ Деснянському районі Києва сталась суперечка між головою РДА та заступницею КМДА
Стефанішина офіційно стала послом України в США
Партія "Наш край" вирішила саморозпуститися
Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад, але є винятки
документУряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки
Усі новини...
Запорізька область
Росіяни скинули 3 авіабомби на Запорізьку область: постраждала жінка
Через російський обстріл на Запоріжжі загинула жінка
У Запорізькій області від удару РФ загинув підліток, поранено ще 2 дітей і 4 дорослих
Останні новини
20:59
У Євросоюзі обговорюють обмеження проти Росії, щоб агресор не міг обходити санкції
20:34
Нацбанк показав курс долара і євро на 28 серпня
20:32
У США сталася стрілянина в католицькій школі: загинули двоє дітей, є постраждалі
20:23
велоспортВуельта. UAE Emirates виграли командну розділку, Вінгегор знову вийшов у лідери
20:22
Зеленський: У п'ятницю Єрмак і Умєров говоритимуть із командою Трампа про гарантії безпеки
20:20
"Дочка" держпідприємства "Антонов" починає будувати ангар для своїх літаків у Лейпцигу
20:12
"Маємо провести оцінку з нуля": до кінця 2025 року Держстат планує оцінити чисельність населення України
20:11
У 2024 році Німеччина експортувала рекордну кількість озброєнь, найбільше – Україні
20:05
відеоУ Деснянському районі Києва сталась суперечка між головою РДА та заступницею КМДА
19:55
Стефанішина офіційно стала послом України в США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: