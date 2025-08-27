Росіяни вранці вдарили по Запорізькій області: постраждали три людини

27 серпня армія РФ завдала три удари по території одного із селищ Пологівського району в Запорізькій області, внаслідок чого постраждали 52-річна жінка та чоловіки 63 та 87 років.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки. Дістав поранень 63-річний чоловік".

Деталі: Згодом Федоров уточнив, що внаслідок ранкового обстрілу села Успенівка поранення також отримала 52-річна жінка. Вона звернулася до медиків і отримала необхідну допомогу.

За його словами, обстріли зруйнували приватні будинки, господарські споруди та автівки місцевих жителів.

Оновлено: О 12:40 очільник ОВА повідомив, що кількість постражадалих зросла до трьох. Поранення також зазнав 87-річний чоловік.

Пряма мова: "Вже троє людей звернулися за допомогою до лікарів після ранкової атаки на Успенівку. Усім їм надана необхідна допомога".