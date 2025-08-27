Россияне утром ударили по Запорожской области: пострадали три человека

27 августа армия РФ нанесла три удара по территории одного из поселков Пологовского района в Запорожской области, в результате чего пострадали 52-летняя женщина и мужчины 63 и 87 лет.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В результате атаки взрывной волной и обломками повреждены частные дома. Получил ранения 63-летний мужчина".

Реклама:

Детали: Впоследствии Федоров уточнил, что в результате утреннего обстрела села Успеновка ранения также получила 52-летняя женщина. Она обратилась к медикам и получила необходимую помощь.

По его словам, обстрелы разрушили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

Обновлено: В 12:40 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. Ранения также получил 87-летний мужчина.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Уже три человека обратились за помощью к врачам после утренней атаки на Успеновку. Всем им оказана необходимая помощь".