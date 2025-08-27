Россияне утром ударили по Запорожской области: пострадали три человека
27 августа армия РФ нанесла три удара по территории одного из поселков Пологовского района в Запорожской области, в результате чего пострадали 52-летняя женщина и мужчины 63 и 87 лет.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "В результате атаки взрывной волной и обломками повреждены частные дома. Получил ранения 63-летний мужчина".
Детали: Впоследствии Федоров уточнил, что в результате утреннего обстрела села Успеновка ранения также получила 52-летняя женщина. Она обратилась к медикам и получила необходимую помощь.
По его словам, обстрелы разрушили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.
Обновлено: В 12:40 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. Ранения также получил 87-летний мужчина.
Прямая речь: "Уже три человека обратились за помощью к врачам после утренней атаки на Успеновку. Всем им оказана необходимая помощь".