Россияне утром ударили по Запорожской области: пострадали три человека

Анастасия ПроцСреда, 27 августа 2025, 09:48
Россияне утром ударили по Запорожской области: пострадали три человека
фото: Запорожская ОВА

27 августа армия РФ нанесла три удара по территории одного из поселков Пологовского района в Запорожской области, в результате чего пострадали 52-летняя женщина и мужчины 63 и 87 лет.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В результате атаки взрывной волной и обломками повреждены частные дома. Получил ранения 63-летний мужчина".

Детали: Впоследствии Федоров уточнил, что в результате утреннего обстрела села Успеновка ранения также получила 52-летняя женщина. Она обратилась к медикам и получила необходимую помощь.

По его словам, обстрелы разрушили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

Обновлено: В 12:40 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. Ранения также получил 87-летний мужчина. 

Прямая речь: "Уже три человека обратились за помощью к врачам после утренней атаки на Успеновку. Всем им оказана необходимая помощь".

Запорожская область
