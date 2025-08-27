Усі розділи
Західні партнери обговорюють три рівні оборони України після війни – FT

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 27 серпня 2025, 10:35
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Західні партнери Києва підготували попередній план безпеки України на випадок завершення війни, який передбачає три рівні оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: За словами джерел видання, план безпеки передбачає створення демілітаризованої зони, яку, ймовірно, патрулюватимуть нейтральні миротворчі війська третьої країни, погоджені Україною та Росією.

Далі те, що співрозмовники назвали "значно міцнішим кордоном", мали б обороняти українські війська, озброєні та підготовлені країнами НАТО.

Третя лінія оброни має бути глибше на території України, і на ній мали б стояти європейські сили стримування, а американські ресурси підтримували б їх із тилу.

Однак видання акцентує, що навіть за умови потенційної підтримки США, громадськість і політиків в багатьох європейських країнах досі тривожить можливість відправлення військ в Україну.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок, "і врешті-решт картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки".

За словами Єрмака, обговорення стосуються 4-5 європейських бригад "на землі, які надасть "коаліція рішучих", плюс "стратегічні спроможності" зі США"

Він наголосив, що це означає "великий зсув у порівнянні з весною".

"Справді, остання зустріч у Білому домі стала переломним моментом у низці питань, принесла ясність щодо таких кроків, як: формування системи гарантій безпеки та забезпечення отримання Україною американської зброї через європейські фінансові інструменти", – сказав Єрмак.

Він вважає, що США "можуть забезпечити стрижень, який змусить працювати всю архітектуру безпеки та стримування".

Також у публікації сказано, що США пообіцяли Європі підтримку військ в Україні з повітря і розвідданими.

Передісторія:

