Західні партнери обговорюють три рівні оборони України після війни – FT
Західні партнери Києва підготували попередній план безпеки України на випадок завершення війни, який передбачає три рівні оборони.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times
Деталі: За словами джерел видання, план безпеки передбачає створення демілітаризованої зони, яку, ймовірно, патрулюватимуть нейтральні миротворчі війська третьої країни, погоджені Україною та Росією.
Далі те, що співрозмовники назвали "значно міцнішим кордоном", мали б обороняти українські війська, озброєні та підготовлені країнами НАТО.
Третя лінія оброни має бути глибше на території України, і на ній мали б стояти європейські сили стримування, а американські ресурси підтримували б їх із тилу.
Однак видання акцентує, що навіть за умови потенційної підтримки США, громадськість і політиків в багатьох європейських країнах досі тривожить можливість відправлення військ в Україну.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок, "і врешті-решт картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки".
За словами Єрмака, обговорення стосуються 4-5 європейських бригад "на землі, які надасть "коаліція рішучих", плюс "стратегічні спроможності" зі США"
Він наголосив, що це означає "великий зсув у порівнянні з весною".
"Справді, остання зустріч у Білому домі стала переломним моментом у низці питань, принесла ясність щодо таких кроків, як: формування системи гарантій безпеки та забезпечення отримання Україною американської зброї через європейські фінансові інструменти", – сказав Єрмак.
Він вважає, що США "можуть забезпечити стрижень, який змусить працювати всю архітектуру безпеки та стримування".
Також у публікації сказано, що США пообіцяли Європі підтримку військ в Україні з повітря і розвідданими.
Передісторія:
- Спецпредставник президента США Стів Віткофф анонсував цього тижня зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією.
- Напередодні президент Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.