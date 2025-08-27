Западные партнеры обсуждают три уровня обороны Украины после войны – FT

Западные партнеры Киева подготовили предварительный план безопасности Украины на случай окончания войны, который предусматривает три уровня обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: По словам источников издания, план безопасности предусматривает создание демилитаризованной зоны, которую, вероятно, будут патрулировать нейтральные миротворческие войска третьей страны, согласованные Украиной и Россией.

Реклама:

Далее то, что собеседники назвали "значительно более прочной границей", должны были бы оборонять украинские войска, вооруженные и подготовленные странами НАТО.

Третья линия обороны должна быть глубже на территории Украины, и на ней должны были бы стоять европейские силы сдерживания, а американские ресурсы поддерживали бы их с тыла.

Однако издание акцентирует, что даже при условии потенциальной поддержки США, общественность и политиков во многих европейских странах до сих пор тревожит возможность отправки войск в Украину.

РЕКЛАМА:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что каждая страна коалиции будет вносить свой вклад, "и в конечном итоге картина будет сочетанием военной, политической и экономической поддержки".

По словам Ермака, обсуждения касаются 4-5 европейских бригад "на земле, которые предоставит "коалиция решительных", плюс "стратегические возможности" из США".

Он подчеркнул, что это означает "большой сдвиг по сравнению с весной".

"Действительно, последняя встреча в Белом доме стала переломным моментом в ряде вопросов, принесла ясность в отношении таких шагов, как: формирование системы гарантий безопасности и обеспечение получения Украиной американского оружия через европейские финансовые инструменты", – сказал Ермак.

Он считает, что США "могут обеспечить стержень, который заставит работать всю архитектуру безопасности и сдерживания".

Также в публикации сказано, что США пообещали Европе поддержку войск в Украине с воздуха и разведданными.

Предыстория: