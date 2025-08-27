На магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва" стався потужний вибух – джерела

26 серпня у Рязанській області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", внаслідок чого призупинено транспортування нафтопродуктів до столиці РФ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки МОУ

Деталі: За словами джерела УП, цей нафтопровід є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці держави агресора.

Після появи повідомлень у пабліках Рязані про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Вже за кілька годин на місце події влада стягнула автомобілі екстрених служб.

Зі слів місцевих мешканців, у районі селища Божатково Залізничного району міста Рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.

Ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію держави-агресора.

За інформацією ГУР МО, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін.