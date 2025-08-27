Все разделы
На магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва" произошел мощный взрыв – источники

Валентина РоманенкоСреда, 27 августа 2025, 11:54
На магистральном нефтепроводе Рязань-Москва произошел мощный взрыв – источники
фото из российских пабликов

26 августа в Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва", в результате чего приостановлена транспортировка нефтепродуктов в столицу РФ.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки МОУ

Детали: По словам источника УП, этот нефтепровод является одним из главных источников поставки нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

После появления сообщений в пабликах Рязани о сильном "хлопке" на участке магистрального нефтепровода начался сильный пожар. Уже через несколько часов на место происшествия власти стянули автомобили экстренных служб.

 

По словам местных жителей, в районе поселка Божатково Железнодорожного района города Рязань находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия взрыва и пожара.

Эта магистраль с 2018 года была перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией "Транснефть", которая обеспечивает армию государства-агрессора.

По информации ГУР МО, в результате происшествия транспортировка нефтепродуктов в Москву остановлена на неопределенный срок.

РосcиявойнаГУР
