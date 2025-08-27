Росіяни вдарили "Шахедом" по Чернігову: вирує пожежа, 2 постраждалих – МВА

Пожежа спалахнула на одному з підприємств Чернігова внаслідок удару "Шахедом", постраждали 2 людини, повідомив керівник міської військової адміністрації.

Джерело: начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський в Telegram

Пряма мова очільника МВА: "Внаслідок удару "Шахеда" пожежа на одному з підприємств міста".

Деталі: За кілька хвилин він додав, що зафіксовано ще один вибух на попередній локації.

Фото з telegram Брижинського

Також вибух пролунав у приватному секторі, постраждали 2 людини.

Фото з telegram Брижинського

"Станом на зараз травмовано 2 жінки. Одна жінка госпіталізована, друга відмовилась від госпіталізації", – повідомив Брижинський.