Россияне ударили "Шахедом" по Чернигову: бушует пожар, 2 пострадавших – ГВА

Пожар вспыхнул на одном из предприятий Чернигова в результате удара "Шахедом", пострадали 2 человека, сообщил глава городской военной администрации.

Источник: начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "В результате удара "Шахеда" пожар на одном из предприятий города".

Детали: Через несколько минут он добавил, что зафиксирован еще один взрыв на предыдущей локации.

ФОТО ИЗ TELEGRAM БРИЖИНСКОГО

Также взрыв прогремел в частном секторе, пострадали 2 человека.

ФОТО ИЗ TELEGRAM БРИЖИНСКОГО

"На данный момент травмированы 2 женщины. Одна женщина госпитализирована, вторая отказалась от госпитализации", – сообщил Брижинский.