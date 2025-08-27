Россияне ударили "Шахедом" по Чернигову: бушует пожар, 2 пострадавших – ГВА
Среда, 27 августа 2025, 12:18
Пожар вспыхнул на одном из предприятий Чернигова в результате удара "Шахедом", пострадали 2 человека, сообщил глава городской военной администрации.
Источник: начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский в Telegram
Прямая речь главы ГВА: "В результате удара "Шахеда" пожар на одном из предприятий города".
Детали: Через несколько минут он добавил, что зафиксирован еще один взрыв на предыдущей локации.
Также взрыв прогремел в частном секторе, пострадали 2 человека.
"На данный момент травмированы 2 женщины. Одна женщина госпитализирована, вторая отказалась от госпитализации", – сообщил Брижинский.