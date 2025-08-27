Усі розділи
Російський FPV-дрон влучив у цивільне авто в Куп’янську, поранено подружжя 

Анастасія ПроцСереда, 27 серпня 2025, 13:13
Російський FPV-дрон влучив у цивільне авто в Куп’янську, поранено подружжя 
Ілюстративне фото: Getty Images

Уранці 27 серпня в Куп’янську російський FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль - поранення дістали 69-річний чоловік і його 63-річна дружина. 

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, інцидент стався близько 09:20. Російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки поранення та травми отримали 69-річний чоловік і його 63-річна дружина.

Зазначається, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Харківська область
