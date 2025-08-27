Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский FPV-дрон попал в гражданское авто в Купянске, ранены супруги 

Анастасия ПроцСреда, 27 августа 2025, 13:13
Российский FPV-дрон попал в гражданское авто в Купянске, ранены супруги 
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 27 августа в Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль - ранения получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена. 

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, инцидент произошел около 09:20. Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки ранения и травмы получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.

Реклама:

Отмечается, что правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено от 21:51Россия атакует Киев дронами и баллистикой, есть повреждения и вызовы экстренных служб
СМИ: Германии считают, что идентифицировали всех причастных к взрывам на "Северных потоках"
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем главы КГГА
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Партия "Наш край" решила самораспуститься
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения
Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине из-за удара вражеского дрона ранена женщина
Россияне убили жительницу Купянска, еще две пострадали
В Харьковской области горит более 100 га леса
Последние новости
03:40
ОбновленоПо всей Украине – воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К
03:34
Из-за вражеской атаки и обесточивания железной дороги задерживается ряд поездов – УЗ
03:04
За два года Европа в шесть раз нарастила производство боеприпасов – Рютте
03:02
Обновлено от 21:51Россия атакует Киев дронами и баллистикой, есть повреждения и вызовы экстренных служб
02:20
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
01:56
бильярдТрамп проиграл контру, Уильямс выбил Селби: результаты матчей Wuhan Open
01:20
Нападавший предупреждал о стрельбе в католической школе США на русском языке – СМИ
00:48
Временное правительство Нидерландов пережило попытку вотума недоверия
00:40
Куда деваются носки и еще шесть (не)разгаданных тайн стирки
00:20
Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане
Все новости...
Реклама:
Реклама: