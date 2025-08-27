Российский FPV-дрон попал в гражданское авто в Купянске, ранены супруги 

Утром 27 августа в Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль - ранения получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, инцидент произошел около 09:20. Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки ранения и травмы получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.

Реклама:

Отмечается, что правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).