Российский FPV-дрон попал в гражданское авто в Купянске, ранены супруги
Среда, 27 августа 2025, 13:13
Утром 27 августа в Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль - ранения получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, инцидент произошел около 09:20. Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки ранения и травмы получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.
Отмечается, что правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).