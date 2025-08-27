У Польщі готують альтернативний проєкт закону про обмеження допомоги українцям

Уряд Польщі готує альтернативний проєкт закону щодо допомоги українцям – йдеться про проєкт, що гарантує виплату допомоги іноземцям за умови їх працевлаштування в країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Money.pl

Деталі: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні Кабміну 27 серпня заявив, що "не буде сперечатися" з президентом Каролем Навроцьким щодо виплати 800+ лише тим українцям, що працюють.

Реклама:

Він зазначив, що саме уряд запропонував зміни щодо виплати 800+, а законопроєкт з цього питання "практично готовий".

Пряма мова Туска: "Ви добре знаєте, пане президенте, що законопроєкт з цього питання практично готовий. І що закон, який ви ветували, матиме різні неприємні наслідки. Ми не будемо сперечатися, бо не маємо наміру сперечатися, адже самі запропонували зміни щодо виплати 800+... Натомість ветування закону, який регулював набагато більше питань, може мати руйнівні наслідки для польських компаній".

За даними видання, уряд поспішно працює над альтернативним рішенням.

РЕКЛАМА:

Пряма мова співрозмовника з канцелярії прем'єр-міністра: "Я припускаю, що основою для подальшої роботи буде проєкт з кампанії (кандидата у президенти від партії Туска Рафала Тшасковського, – ред.), ймовірно, оновлений з урахуванням деяких важливих моментів, які були включені до ветованого закону".

Проблему створює те, що, за словами президентського палацу, в Сеймі вже є президентський проєкт з цього питання.

"Є наш закон, нехай над ним працюють. Якщо вони внесуть до нього поправки, звичайно, в консультації з нами, ми готові до такого діалогу. А час ще є… У нас ще є понад 30 днів, і це не для написання абсолютно нового закону, а для його новелізації. Це можна зробити", – сказав виданню близький соратник президента Навроцького.

26 серпня речник уряду Адам Шлапка повідомив, що до наступного засідання Сейму, 8 вересня, Рада міністрів підготує рішення щодо президентського вето на закон про допомогу громадянам України. Паралельно уряд працює над пов'язанням виплати соціальних допомог для всіх іноземців з роботою в Польщі.

Передісторія:

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Детально на цю тему у статті: Покарати і принизити українців. Що стоїть за новими ініціативами президента Польщі