В Польше готовят альтернативный проект закона об ограничении помощи украинцам

Кристина Бондарева, Ирина БалачукСреда, 27 августа 2025, 13:48
Фото иллюстративное с pixabay.com

Правительство Польши готовит альтернативный проект закона о помощи украинцам – речь идет о проекте, который гарантирует выплату помощи иностранцам при условии их трудоустройства в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Money.pl

Детали: Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании Кабмина 27 августа заявил, что "не будет спорить" с президентом Каролем Навроцким о выплате 800+ только тем украинцам, которые работают.

Он отметил, что именно правительство предложило изменения по выплате 800+, а законопроект по этому вопросу "практически готов".

Прямая речь Туска: "Вы хорошо знаете, господин президент, что законопроект по этому вопросу практически готов. И что закон, который вы ветировали, будет иметь различные неприятные последствия. Мы не будем спорить, потому что не намерены спорить, ведь сами предложили изменения в выплате 800+... Зато ветирование закона, который регулировал гораздо больше вопросов, может иметь разрушительные последствия для польских компаний".

По данным издания, правительство спешно работает над альтернативным решением.

Прямая речь собеседника из канцелярии премьер-министра: "Я предполагаю, что основой для дальнейшей работы будет проект из кампании (кандидата в президенты от партии Туска Рафала Тшасковского, – ред.), вероятно, обновленный с учетом некоторых важных моментов, которые были включены в ветированный закон".

Проблему создает то, что, по словам президентского дворца, в Сейме уже есть президентский проект по этому вопросу.

"Есть наш закон, пусть над ним работают. Если они внесут в него поправки, конечно, в консультации с нами, мы готовы к такому диалогу. А время еще есть... У нас еще есть более 30 дней, и это не для написания совершенно нового закона, а для его новелизации. Это можно сделать", – сказал изданию близкий соратник президента Навроцкого.

26 августа спикер правительства Адам Шлапка сообщил, что до следующего заседания Сейма, 8 сентября, Совет министров подготовит решение по президентскому вето на закон о помощи гражданам Украины. Параллельно правительство работает над увязкой выплаты социальных пособий для всех иностранцев с работой в Польше.

Предыстория:

Подробно на эту тему в статье: Наказать и унизить украинцев. Что стоит за новыми инициативами президента Польши

Польшаукраинцыденьги
