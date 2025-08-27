Уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки

Постанову про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, яка дозволяє виїзд з України чоловікам віком від 18 до 22 років включно, оприлюднили на урядовому порталі.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: У постанові йдеться, що право перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану мають українські чоловіки у віці від 18 до 22 повних років. Таким чином заборона на виїзд з країни стосуватиметься чоловіків, починаючи з віку 23 роки і закінчуючи 60.

Зміни запрацюють наступного дня після публікації урядової постанови в офіційній пресі.

Що передувало: У Держприкордонслужбі наголосили, що для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

У випадку перебування в розшуку, чоловікам цієї вікової категорії у перетині кордону на виїзд буде відмовлено.

Відповідна норма про виїзд за кордон не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись, як і раніше, тільки у службове відрядження.

Нагадаємо: На засіданні 27 серпня Кабінет міністрів ухвалив зняти обмеження для перетину кордону для жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах і не є посадовими особами місцевого самоврядування.