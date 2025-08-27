Кабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет

Постановление о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которое разрешает выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно, обнародовано на правительственном портале.

Источник: Правительственный портал

Детали: В постановлении говорится, что право пересекать государственную границу Украины во время действия военного положения имеют украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 полных лет. Таким образом, запрет на выезд из страны будет касаться мужчин, начиная с 23 лет и заканчивая 60.

Изменения вступят в силу на следующий день после публикации постановления правительства в официальной прессе.

Что предшествовало: В Госпогранслужбе подчеркнули, что для выезда за границу в возрасте от 18 до 22 лет мужчинам нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

В случае нахождения в розыске, мужчинам этой возрастной категории при пересечении границы на выезд будет отказано.

Соответствующая норма о выезде за границу не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-14 указанных Правил, то есть на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц может осуществляться, как и ранее, только в служебную командировку.

Напомним: На заседании 27 августа Кабинет министров принял решение снять ограничения на пересечение границы для женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах и не являющихся должностными лицами местного самоуправления.