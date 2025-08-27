Усі розділи
Олександр ШумілінСереда, 27 серпня 2025, 15:42
Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад, але є винятки
Фото: Getty Images

Кабінет міністрів зняв обмеження для перетину кордону для жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах і не є посадовими особами місцевого самоврядування.

Джерело: повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка

Пряма мова: "Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану".

Деталі: Свириденко додала, що раніше ця категорія жінок не могли виїхати, навіть "щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових".

"Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", - написала вона.

Міністр внутрішніх справ Клименко роз’яснив, що депутатство в місцевих радах – це неоплачувана діяльність. "Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон", - написав він.

За словами Клименка, якщо ж депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.

Передісторія:

  • У вівторок 26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років вперше за час повномасштабної війни зможуть безперешкодно перетинати кордон.

