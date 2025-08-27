Все разделы
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения

Александр ШумилинСреда, 27 августа 2025, 15:42
Фото: Getty Images

Кабинет министров снял ограничения на пересечение границы для женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах и не являющихся должностными лицами местного самоуправления.

Источник: сообщение премьер-министра Юлии Свириденко, министра внутренних дел Игоря Клименко

Прямая речь: "Правительство приняло решение, касающееся женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах: теперь они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения".

Детали: Свириденко добавила, что ранее эта категория женщин не могла выехать, даже "чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных".

"Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат", — написала она.

Министр внутренних дел Клименко разъяснил, что депутатство в местных советах – это неоплачиваемая деятельность. "Поэтому законодательство не запрещает работать на других работах, в частности тех, которые не связаны с органами местного самоуправления. Например, депутат местного совета может быть учителем или врачом. В таком случае она может пересекать границу", - написал он.

По словам Клименко, если же депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета - то выезд за границу, как и раньше, возможен исключительно в рамках служебной командировки.

Предыстория:

  • Во вторник, 26 августа, правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет впервые за время полномасштабной войны смогут беспрепятственно пересекать границу.

Кабинет министровместная власть
