Стало відомо, про що українська делегація говоритиме на зустрічі з Віткоффом
Середа, 27 серпня 2025, 16:17
На переговорах зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, які плануються цього тижня, українська делегація говоритиме про гарантії безпеки для України.
Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, "Європейська правда"
Деталі: До складу української делегації, яка вирушить до Нью-Йорка, увійдуть керівник Офісу українського президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
Реклама:
Окрім гарантій безпеки, переговори стосуватимуться можливої двосторонньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна.
Передісторія:
- Віткофф анонсував зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією цього тижня.
- 25 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.
- Напередодні президент США Дональд Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.