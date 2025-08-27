Стало відомо, про що українська делегація говоритиме на зустрічі з Віткоффом

На переговорах зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, які плануються цього тижня, українська делегація говоритиме про гарантії безпеки для України.

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, "Європейська правда"

Деталі: До складу української делегації, яка вирушить до Нью-Йорка, увійдуть керівник Офісу українського президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Окрім гарантій безпеки, переговори стосуватимуться можливої двосторонньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна.

Передісторія: