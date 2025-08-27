Стало известно, о чем украинская делегация будет говорить на встрече с Уиткоффом

На переговорах со спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом, которые запланированы на этой неделе, украинская делегация будет обсуждать гарантии безопасности для Украины.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, "Европейская правда"

Детали: В состав украинской делегации, которая отправится в Нью-Йорк, войдут руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Реклама:

Кроме гарантий безопасности, переговоры будут касаться возможной двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Предыстория: