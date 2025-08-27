Стало известно, о чем украинская делегация будет говорить на встрече с Уиткоффом
Среда, 27 августа 2025, 16:17
На переговорах со спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом, которые запланированы на этой неделе, украинская делегация будет обсуждать гарантии безопасности для Украины.
Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, "Европейская правда"
Детали: В состав украинской делегации, которая отправится в Нью-Йорк, войдут руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Кроме гарантий безопасности, переговоры будут касаться возможной двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.
Предыстория:
- Уиткофф анонсировал встречу в Нью-Йорке с украинской делегацией на этой неделе.
- 25 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.
- Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.