У Криму склали протокол проти журналістки Зудієвої за "діяльність іноземного агента"

Представники підконтрольного РФ "Міністерства юстиції по Республіці Крим" склали адміністративний протокол проти кримськотатарської журналістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої.

Джерело: коментар Зудієвої ГО "Жінки в медіа"

Деталі: Документ оформлено за частиною 1 статті 19.34 КоАП РФ – "здійснення діяльності іноземного агента без подання відповідної заяви".

Реклама:

За словами журналістки, підставою для переслідування стало нібито ведення нею "політичної діяльності під іноземним впливом", зокрема публікації матеріалів про порушення прав людини в Криму та ситуацію з кримськотатарськими політв’язнями.

Згідно з матеріалами справи, її повідомлення у соцмережах та матеріали в медіа ("Graty", CNN, Newsweek та інші), а також інтерв’ю для міжнародних організацій, трактуються російською владою як діяльність "іноземного агента".

Російська влада стверджує, що ще у травні 2025 року журналістку включили до реєстру "іноземних агентів" за розпорядженням Мін’юсту РФ. Журналістка має маркувати будь-який свій контент в соціальних мережах як "18+" та додавати пояснення, про розповсюдження "іноагентом".

РЕКЛАМА:

Окрім того, раз на квартал вона має подавати звіти про свою діяльність до Міністерства юстиції РФ. Наразі Зудієва оскаржує рішення про внесення її до цього реєстру.

Пряма мова Зудієвої: "Я в цілому не вважаю, що це протиправно – давати коментарі або писати якісь збалансовані тексти про ситуацію в Криму. В моїх текстах завжди є точка зору постраждалих від репресії людей та позиція російської влади. Саме тому я не вважаю, що моя діяльність протиправна та підпадає під визначення іноземного агента".

Деталі: Журналістка стверджує, що у вересні чи жовтні можу бути судове засідання, за результатами якого, швидше за все, призначать штраф – від 30 до 50 тисяч рублів (приблизно від 12 до 26 тисяч гривень – ред).

Довідково: Як пише ГО "Жінки в медіа", Зудієва – кримськотатарська журналістка, авторка порталу "Ґрати". Весь цей час вона проживає у Криму, та не виїхала з півострова навіть після того, як у 2014-му він опинився під контролем РФ.