У Криму склали протокол проти журналістки Зудієвої за "діяльність іноземного агента"

Тетяна ОлійникСереда, 27 серпня 2025, 18:29
У Криму склали протокол проти журналістки Зудієвої за діяльність іноземного агента
Лутфіє Зудієва, фото надане "жінки в медіа"

Представники підконтрольного РФ "Міністерства юстиції по Республіці Крим" склали адміністративний протокол проти кримськотатарської журналістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої.

Джерело: коментар Зудієвої ГО "Жінки в медіа"

Деталі: Документ оформлено за частиною 1 статті 19.34 КоАП РФ – "здійснення діяльності іноземного агента без подання відповідної заяви".

За словами журналістки, підставою для переслідування стало нібито ведення нею "політичної діяльності під іноземним впливом", зокрема публікації матеріалів про порушення прав людини в Криму та ситуацію з кримськотатарськими політв’язнями.

Згідно з матеріалами справи, її повідомлення у соцмережах та матеріали в медіа ("Graty", CNN, Newsweek та інші), а також інтерв’ю для міжнародних організацій, трактуються російською владою як діяльність "іноземного агента".

Російська влада стверджує, що ще у травні 2025 року журналістку включили до реєстру "іноземних агентів" за розпорядженням Мін’юсту РФ. Журналістка має маркувати будь-який свій контент в соціальних мережах як "18+" та додавати пояснення, про розповсюдження "іноагентом".

Окрім того, раз на квартал вона має подавати звіти про свою діяльність до Міністерства юстиції РФ. Наразі Зудієва оскаржує рішення про внесення її до цього реєстру.

Пряма мова Зудієвої: "Я в цілому не вважаю, що це протиправно – давати коментарі або писати якісь збалансовані тексти про ситуацію в Криму. В моїх текстах завжди є точка зору постраждалих від репресії людей та позиція російської влади. Саме тому я не вважаю, що моя діяльність протиправна та підпадає під визначення іноземного агента".

Деталі: Журналістка стверджує, що у вересні чи жовтні можу бути судове засідання, за результатами якого, швидше за все, призначать штраф – від 30 до 50 тисяч рублів (приблизно від 12 до 26 тисяч гривень – ред).

Довідково: Як пише ГО "Жінки в медіа", Зудієва – кримськотатарська журналістка, авторка порталу "Ґрати". Весь цей час вона проживає у Криму, та не виїхала з півострова навіть після того, як у 2014-му він опинився під контролем РФ. 

Кримкримські татариЗМІокупація
