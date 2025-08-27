Все разделы
В Крыму составили протокол против журналистки Зудиевой за "деятельность иностранного агента"

Татьяна ОлейникСреда, 27 августа 2025, 18:29
В Крыму составили протокол против журналистки Зудиевой за деятельность иностранного агента
Лутфие Зудиева, фото предоставлено «Женщины в медиа»

Представители подконтрольного РФ "Министерства юстиции по Республике Крым" составили административный протокол против крымскотатарской журналистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой.

Источник: комментарий Зудиевой ОО "Женщины в медиа"

Детали: Документ оформлен по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ – "осуществление деятельности иностранного агента без подачи соответствующего заявления".

По словам журналистки, основанием для преследования стало якобы ведение ею "политической деятельности под иностранным влиянием", в частности публикации материалов о нарушении прав человека в Крыму и ситуации с крымскотатарскими политзаключенными.

Согласно материалам дела, ее сообщения в соцсетях и материалы в СМИ ("Graty", CNN, Newsweek и другие), а также интервью для международных организаций трактуются российскими властями как деятельность "иностранного агента".

Российские власти утверждают, что еще в мае 2025 года журналистку включили в реестр "иностранных агентов" по распоряжению Минюста РФ. Журналистка должна маркировать любой свой контент в социальных сетях как "18+" и добавлять пояснение о распространении "иноагентом".

Кроме того, раз в квартал она должна подавать отчеты о своей деятельности в Министерство юстиции РФ. Сейчас Зудиева обжалует решение о внесении ее в этот реестр.

Прямая речь Зудиевой: "Я в целом не считаю, что это противоправно – давать комментарии или писать какие-то сбалансированные тексты о ситуации в Крыму. В моих текстах всегда есть точка зрения пострадавших от репрессий людей и позиция российской власти. Именно поэтому я не считаю, что моя деятельность противоправна и подпадает под определение иностранного агента".

Детали: Журналистка утверждает, что в сентябре или октябре может быть судебное заседание, по результатам которого, скорее всего, назначат штраф – от 30 до 50 тысяч рублей (примерно от 12 до 26 тысяч гривен – ред).

Справочно: Как пишет ОО "Женщины в медиа", Зудиева – крымскотатарская журналистка, автор портала "Ґрати". Все это время она проживает в Крыму и не уехала с полуострова даже после того, как в 2014 году он оказался под контролем РФ.

Крымкрымские татарыСМИоккупация
