Відклали гвинтівки і прийняли ближній бій: ССО розповіли, як снайпери відбили штурм ворога
Середа, 27 серпня 2025, 18:47
Сили спеціальних операцій розповіли про бій, який прийняла група снайперів 144 центру ССО на Запорізькому напрямку.
Джерело: пресслужба ССО, "Українська правда"
Деталі: За даними УП, події, описані на оприлюдненому нині відео, мали місці в серпні. Спецпризначенці працювали з позицій суміжного підрозділу, коли туди пішла масована атака ворога із застосуванням артилерії, дронів та піхоти.
Противник вже опинився всередині позицій українських захисників. Зазначається, що снайпери ССО відклали свою основну зброю і з гранатами, штурмовими гвинтівками та кулеметами почали відбивати наступ та зачищати окопи.
Завдяки професіоналізму спецпризначенців та злагодженим діям штурм ворога був відбитий, наголосили у пресслужбі ССО.