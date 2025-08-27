Усі розділи
Відклали гвинтівки і прийняли ближній бій: ССО розповіли, як снайпери відбили штурм ворога

Валентина РоманенкоСереда, 27 серпня 2025, 18:47
Відклали гвинтівки і прийняли ближній бій: ССО розповіли, як снайпери відбили штурм ворога
ілюстративне фото 144 центру ССО

Сили спеціальних операцій розповіли про бій, який прийняла група снайперів 144 центру ССО на Запорізькому напрямку.

Джерело: пресслужба ССО, "Українська правда"

Деталі: За даними УП, події, описані на оприлюдненому нині відео, мали місці в серпні. Спецпризначенці працювали з позицій суміжного підрозділу, коли туди пішла масована атака ворога із застосуванням артилерії, дронів та піхоти.

Противник вже опинився всередині позицій українських захисників. Зазначається, що снайпери ССО відклали свою основну зброю і з гранатами, штурмовими гвинтівками та кулеметами почали відбивати наступ та зачищати окопи.

Завдяки професіоналізму спецпризначенців та злагодженим діям штурм ворога був відбитий, наголосили у пресслужбі ССО.

