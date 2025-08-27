Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Отложили винтовки и приняли ближний бой: ССО рассказали, как снайперы отбили штурм врага

Валентина РоманенкоСреда, 27 августа 2025, 18:47
Отложили винтовки и приняли ближний бой: ССО рассказали, как снайперы отбили штурм врага
иллюстративное фото 144 центра ССО

Силы специальных операций рассказали о бое, который приняла группа снайперов 144 центра ССО на Запорожском направлении.

Источник: пресс-служба ССО, "Украинская правда"

Детали: По данным УП, события, описанные в обнародованном сегодня видео, имели место в августе. Спецназовцы работали с позиций смежного подразделения, когда туда пошла массированная атака врага с применением артиллерии, дронов и пехоты.

Реклама:

Противник уже оказался внутри позиций украинских защитников. Отмечается, что снайперы ССО отложили свое основное оружие и с гранатами, штурмовыми винтовками и пулеметами начали отражать наступление и зачищать окопы.

Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отбит, подчеркнули в пресс-службе ССО.

ССОвойнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено от 21:51Россия атакует Киев дронами и баллистикой, есть повреждения и вызовы экстренных служб
СМИ: Германии считают, что идентифицировали всех причастных к взрывам на "Северных потоках"
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем главы КГГА
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Партия "Наш край" решила самораспуститься
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения
Все новости...
ССО
ССО уничтожили объекты логистики оккупантов в Крыму
ССО поразили российский поезд с топливом в Крыму
ССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Последние новости
03:40
ОбновленоПо всей Украине – воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К
03:34
Из-за вражеской атаки и обесточивания железной дороги задерживается ряд поездов – УЗ
03:04
За два года Европа в шесть раз нарастила производство боеприпасов – Рютте
03:02
Обновлено от 21:51Россия атакует Киев дронами и баллистикой, есть повреждения и вызовы экстренных служб
02:20
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
01:56
бильярдТрамп проиграл контру, Уильямс выбил Селби: результаты матчей Wuhan Open
01:20
Нападавший предупреждал о стрельбе в католической школе США на русском языке – СМИ
00:48
Временное правительство Нидерландов пережило попытку вотума недоверия
00:40
Куда деваются носки и еще шесть (не)разгаданных тайн стирки
00:20
Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане
Все новости...
Реклама:
Реклама: