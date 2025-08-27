Отложили винтовки и приняли ближний бой: ССО рассказали, как снайперы отбили штурм врага

Силы специальных операций рассказали о бое, который приняла группа снайперов 144 центра ССО на Запорожском направлении.

Источник: пресс-служба ССО, "Украинская правда"

Детали: По данным УП, события, описанные в обнародованном сегодня видео, имели место в августе. Спецназовцы работали с позиций смежного подразделения, когда туда пошла массированная атака врага с применением артиллерии, дронов и пехоты.

Противник уже оказался внутри позиций украинских защитников. Отмечается, что снайперы ССО отложили свое основное оружие и с гранатами, штурмовыми винтовками и пулеметами начали отражать наступление и зачищать окопы.

Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отбит, подчеркнули в пресс-службе ССО.