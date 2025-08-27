Російські війська атакували Дніпропетровщину: поранені двоє чоловіків

Двоє чоловіків отримали поранення через російські обстріли Нікопольського району на Дніпропетровщині 27 серпня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом дня не припинявся терор Нікопольщини. По населених пунктах району ворог застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах.

Постраждали двоє людей. 65-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою й осколковими пораненнями. Його стан середньої тяжкості. Ще один місцевий мешканець 38 років самостійно звернувся до медзакладу".

Деталі: У районі пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, гараж, АЗС, будівля, що не експлуатувалася. Зачепило також декілька автівок й газогін. Горіла суха трава. Пожежу ліквідували.

За уточненими даними, зранку агресор поцілив КАБами по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині. Внаслідок ударів побиті майже три десятки приватних осель.

На Межівську громаду противник скеровував БпЛА. Потрощений приватний будинок, ще один зайнявся.