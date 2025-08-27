Российские войска атаковали Днепропетровскую область: ранены двое мужчин

Двое мужчин получили ранения в результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области 27 августа.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня не прекращался террор Никопольщины. По населенным пунктам района враг применял FPV-дроны и тяжелую артиллерию. Громко было в Никополе, Мировской, Марганецкой, Червоногригоровской, Покровской общинах.

Реклама:

Пострадали два человека. 65-летний мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Его состояние средней тяжести. Еще один местный житель 38 лет самостоятельно обратился в медучреждение".

Детали: В районе повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, гараж, АЗС, не эксплуатируемое здание. Задело также несколько автомобилей и газопровод. Горела сухая трава. Пожар ликвидировали.

По уточненным данным, утром агрессор нанес удары КАБами по Маломихайловской громаде в Синельниковском районе. В результате ударов повреждены почти три десятка частных домов.

РЕКЛАМА:

На Межевскую громаду противник направил БПЛА. Разрушен частный дом, еще один загорелся.