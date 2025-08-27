Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска атаковали Днепропетровскую область: ранены двое мужчин

Татьяна ОлейникСреда, 27 августа 2025, 18:56
Российские войска атаковали Днепропетровскую область: ранены двое мужчин
фото - Сергей Лысак в Telegram

Двое мужчин получили ранения в результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области 27 августа.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня не прекращался террор Никопольщины. По населенным пунктам района враг применял FPV-дроны и тяжелую артиллерию. Громко было в Никополе, Мировской, Марганецкой, Червоногригоровской, Покровской общинах.

Реклама:

Пострадали два человека. 65-летний мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Его состояние средней тяжести. Еще один местный житель 38 лет самостоятельно обратился в медучреждение".

Детали: В районе повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, гараж, АЗС, не эксплуатируемое здание. Задело также несколько автомобилей и газопровод. Горела сухая трава. Пожар ликвидировали.

По уточненным данным, утром агрессор нанес удары КАБами по Маломихайловской громаде в Синельниковском районе. В результате ударов повреждены почти три десятка частных домов.

РЕКЛАМА:

На Межевскую громаду противник направил БПЛА. Разрушен частный дом, еще один загорелся.

Днепропетровская областьроссийско-украинская войнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: В пятницу Ермак и Умеров будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем главы КГГА
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Партия "Наш край" решила самораспуститься
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, но есть исключения
документКабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет
Все новости...
Отложили винтовки и приняли ближний бой: ССО рассказали, как снайперы отбили штурм врага
Украина и страны НАТО увеличат объемы обмена разведданными
Сийярто анонсировал возобновление "в тестовом формате" поставок через атакованную ВСУ "Дружбу"
В 2024 году Германия экспортировала рекордное количество вооружений, больше всего – Украине
Последние новости
22:50
10 советов родителям от учителей перед стартом учебного года
22:41
Владелец TikTok стал крупнейшей соцсетью в мире по доходам
22:20
Российский FPV-дрон атаковал "скорую" в Купянске Харьковской области, двое раненых
22:09
США продлили разрешение на импорт некоторых алмазов российского происхождения
21:52
формула-1Ферстаппен принимает: история легендарной трассы Зандворт, где состоится Гран-при Нидерландов
21:51
В Киеве работает ПВО: Россия запустила ударные беспилотники
21:42
Конкурент NVIDIA добавил $40 миллиардов к капитализации благодаря росту доходов на 4000%
21:23
"Надежный и модный атрибут": в Германии раскритиковали сайт за продажу хиджабов для девочек
21:05
Кризис на горизонте: Путину доложили о резком замедлении экономики РФ
20:59
В Евросоюзе обсуждают ограничения против России, чтобы агрессор не мог обходить санкции
Все новости...
Реклама:
Реклама: