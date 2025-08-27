Усі розділи
Канцлер Німеччини: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоСереда, 27 серпня 2025, 19:14
Канцлер Німеччини: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала
Мерц. фото з акаунта канцлера в соцмережі Х

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи війну, яку веде Росія проти України, зазначив, що всі хочуть її завершення, але не за будь-яку ціну.

Джерело: заява Мерца, яку наводить The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Німецький канцлер разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 27 серпня перебуває у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови.

У своєму виступі він окремо торкнувся теми війни в України, попередивши, що у разі її капітуляції господар Кремля Володимир Путін готуватиметься до нової агресії.

Мерц підкреслив, що війна в Україні повинна закінчитися, але "не за будь-яку ціну".

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція тільки дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", – попередив очільник уряду Німеччини.

Говорячи про шлях Молдови до членства в ЄС, Мерц зауважив, що досягнутий країною прогрес "не слід вважати само собою зрозумілим, оскільки все могло скластися зовсім інакше", маючи на увазі агресію Росії проти України.

Передісторія:

  • Днями Мерц також заявляв, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще зіштовхуються зі значними труднощами.
  • Більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер не може суттєво вплинути на президента США в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.

