Канцлер Німеччини: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи війну, яку веде Росія проти України, зазначив, що всі хочуть її завершення, але не за будь-яку ціну.
Джерело: заява Мерца, яку наводить The Guardian, "Європейська правда"
Деталі: Німецький канцлер разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 27 серпня перебуває у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови.
У своєму виступі він окремо торкнувся теми війни в України, попередивши, що у разі її капітуляції господар Кремля Володимир Путін готуватиметься до нової агресії.
Мерц підкреслив, що війна в Україні повинна закінчитися, але "не за будь-яку ціну".
"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція тільки дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", – попередив очільник уряду Німеччини.
Говорячи про шлях Молдови до членства в ЄС, Мерц зауважив, що досягнутий країною прогрес "не слід вважати само собою зрозумілим, оскільки все могло скластися зовсім інакше", маючи на увазі агресію Росії проти України.
Передісторія:
- Днями Мерц також заявляв, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще зіштовхуються зі значними труднощами.
- Більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер не може суттєво вплинути на президента США в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.