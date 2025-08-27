Канцлер Германии: Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя войну, которую ведет Россия против Украины, отметил, что все хотят ее завершения, но не любой ценой.

Источник: заявление Мерца, приведенное The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Немецкий канцлер вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском 27 августа находится в Кишиневе по случаю Дня независимости Молдовы.

В своем выступлении он отдельно коснулся темы войны в Украине, предупредив, что в случае ее капитуляции хозяин Кремля Владимир Путин будет готовиться к новой агрессии.

Мерц подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но "не любой ценой".

"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, и Путин использует это время для подготовки к следующей войне", – предупредил глава правительства Германии.

Говоря о пути Молдовы к членству в ЕС, Мерц отметил, что достигнутый страной прогресс "не следует считать само собой разумеющимся, поскольку все могло сложиться совсем иначе", имея в виду агрессию России против Украины.

Предыстория: