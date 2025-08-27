Російський FPV-дрон атакував "швидку" в Куп’янську на Харківщині, двоє поранених

Російська армія в середу ввечері атакувала FPV-дроном автомобіль екстреної медичної допомоги у Куп’янську на Харківщині, двоє людей поранені.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Близько 20:15 російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги у м. Куп’янськ. Отримали поранення двоє працівників "швидкої" – чоловіки віком 50 та 47 років".

Деталі: О 21:15 збройні сили РФ вдарили по село Цупівка Харківського району: загорілись приватний житловий будинок та господарська споруда.

Під ударами FPV-дронів було село Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району та село Рубіжне Чугуївського району.