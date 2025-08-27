Российский FPV-дрон атаковал "скорую" в Купянске Харьковской области, двое раненых

Российская армия в среду вечером атаковала FPV-дроном автомобиль экстренной медицинской помощи в Купянске Харьковской области, двое людей ранены.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Около 20:15 российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи в г. Купянск. Получили ранения двое работников "скорой" – мужчины в возрасте 50 и 47 лет".

Детали: В 21:15 вооруженные силы РФ нанесли удар по селу Цуповка Харьковского района: загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка.

Под ударами FPV-дронов оказались село Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района и село Рубежное Чугуевского района.