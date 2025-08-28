Росія і Китай вперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані

Російські та китайські підводні човни вперше взяли участь у спільному патрулюванні в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Джерело: пресслужба російського Тихоокеанського флоту, суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.

Реклама:

За інформацією, російський та китайський підводні човни вирушили узгодженим маршрутом у Японському та Східно-Китайському морях.

Після виконання завдань вони повернулися на свої бази.