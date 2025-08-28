Росія і Китай вперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані
Четвер, 28 серпня 2025, 00:20
Російські та китайські підводні човни вперше взяли участь у спільному патрулюванні в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Джерело: пресслужба російського Тихоокеанського флоту, суспільний мовник "Суспільне"
Деталі: Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.
За інформацією, російський та китайський підводні човни вирушили узгодженим маршрутом у Японському та Східно-Китайському морях.
Після виконання завдань вони повернулися на свої бази.