Росія і Китай вперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані

Ольга Глущенко Четвер, 28 серпня 2025, 00:20
Росія і Китай вперше провели спільне підводне патрулювання в Тихому океані
ілюстративне фото: wikimedia.org

Російські та китайські підводні човни вперше взяли участь у спільному патрулюванні в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Джерело: пресслужба російського Тихоокеанського флоту, суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: Патрулювання розпочалося на початку серпня після завершення російсько-китайських навчань "Морська взаємодія-2025" у Японському морі.

За інформацією, російський та китайський підводні човни вирушили узгодженим маршрутом у Японському та Східно-Китайському морях.

Після виконання завдань вони повернулися на свої бази.

