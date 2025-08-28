Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане

Российские и китайские подлодки впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник: пресс-служба российского Тихоокеанского флота, общественное вещатние "Суспільне"

Детали: Патрулирование началось в начале августа после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" в Японском море.

По информации, российская и китайская подлодки отправились согласованным маршрутом в Японском и Восточно-Китайском морях.

После выполнения задач они вернулись на свои базы.