Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане
Четверг, 28 августа 2025, 00:20
Российские и китайские подлодки впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Источник: пресс-служба российского Тихоокеанского флота, общественное вещатние "Суспільне"
Детали: Патрулирование началось в начале августа после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" в Японском море.
Реклама:
По информации, российская и китайская подлодки отправились согласованным маршрутом в Японском и Восточно-Китайском морях.
После выполнения задач они вернулись на свои базы.