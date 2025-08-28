Нападник попереджав про стрілянину в католицькій школі США російською мовою – ЗМІ

Стрільця у католицькій школі у США ідентифікували: ним виявися 23-річний Робін Вестман, який писав про заплановану стрілянину в щоденнику російською мовою.

Джерело: New York Post, Telegraph, "Громадське"

Деталі: ФБР розслідує серію відео, опублікованих Вестманом, на яких той демонстрував зброю.

В одному з них він повільно перегортає сторінки зошита, який містить нерозбірливі роздуми та малюнок, що, ймовірно, є католицькою церквою Благовіщення. Він також завантажив маніфест російською мовою, в якому виклав свої плани нападу на церкву.

Поліцейські заявили, що переглядають онлайн-маніфест, розслідуючи можливий мотив масової стрілянини.

На поширених у мережі відео Вестмана видно кілька пістолетів та куль, знятих у приміщенні, схожому на спальню. На боєприпасах та пістолетах написано расистське та антисемітське повідомлення, а також заклик до вбивства президента Трампа і підписи "для дітей". Деяка зброя розписана фразами російською мовою.

У своїх відео він детально розповідає про рішення обрати саме Благовіщенську церкву, де його мати, Мері Грейс Вестман, працювала секретарем до виходу на пенсію у 2021 році.

New York Post зазначає, що стрільця ідентифікували як трансгендерну жінку.

Згідно з судовими документами, Вестман подав заяву на зміну свого імені при народженні з Роберта на Робін, коли йому було 17 років. Зміна імені була схвалена в січні 2020 року. У петиції додається, що Вестман "ідентифікує себе як жінка і хоче, щоб її ім'я відображало цю ідентичність".