Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нападавший предупреждал о стрельбе в католической школе США на русском языке – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 августа 2025, 01:20
Нападавший предупреждал о стрельбе в католической школе США на русском языке – СМИ
блокнот, где Вестман написал манифест, скриншот Robin W/YouTube

Стрелка в католической школе в США идентифицировали: им оказался 23-летний Робин Вестман, писавший о запланированной стрельбе в дневнике на русском языке.

Источник: New York Post, Telegraph, "Громадське"

Детали: ФБР расследует серию видео, опубликованных Вестманом, на которых тот демонстрировал оружие.

Реклама:

В одном из них он медленно пролистывает страницы тетради, содержащей неразборчивые размышления и рисунок, что, вероятно, является католической церковью Благовещения. Он также скачал манифест на русском языке, в котором изложил свои планы нападения на церковь.

Полицейские заявили, что просматривают онлайн-манифест, расследуя возможный мотив массовой стрельбы.

На распространенных в сети видео Вестмана видны несколько пистолетов и шаров, снятых в помещении, похожем на спальню. На боеприпасах и пистолетах написано расистское и антисемитское сообщение, а также призыв к убийству президента Трампа и подписи "для детей". Некоторое оружие расписано фразами на русском языке.

РЕКЛАМА:

В своих видео он подробно рассказывает о решении избрать именно Благовещенскую церковь, где его мать, Мэри Грейс Вестман, работала секретарем до выхода на пенсию в 2021 году.

New York Post отмечает, что стрелка идентифицировали как трансгендерную женщину.

Согласно судебным документам, Вестман подал заявление на изменение своего имени при рождении с Роберта на Робин, когда ему было 17 лет. Смена имени была одобрена в январе 2020 года. В петиции добавляется, что Вестман "идентифицирует себя как женщину и хочет, чтобы ее имя отражало эту идентичность".

СШАубийстводети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 10 погибших и 45 раненых из-за российского удара
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
фото Россияне нанесли удар по парку поездов Интерсити+: бушевал пожар
СМИ: Германии считают, что идентифицировали всех причастных к взрывам на "Северных потоках"
видеоВ Деснянском районе Киева произошел спор между главой РГА и заместителем главы КГГА
Все новости...
США
В США произошла стрельба в католической школе: погибли двое детей, есть пострадавшие
Стефанишина официально стала послом Украины в США
Подсказал, как завязывать петлю: в США родители юноши, покончившего с собой, судятся с разработчиками ChatGPT
Последние новости
09:40
фото, видео, обновлено В Киеве уже 10 погибших и 45 раненых из-за российского удара
09:38
Цены на нефть реагируют на новые пошлины США против Индии
09:33
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
09:31
За первую половину 2025 года в Украину завезли на 38% больше электромобилей, чем в прошлом году
09:30
"Кинжалы", баллистика, дроны: ПВО обезвредила 589 российских целей, есть попадания в 13 локациях
09:28
фотоВ Киеве из-за российского удара повреждено здание представительства Евросоюза
09:19
"Укрзализныця" сообщила о последствиях российской атаки: задерживаются 7 поездов
09:02
60% поляков поддерживают вето президента на закон о помощи украинцам
08:44
В Польше запустили "необходимые процедуры" из-за массированной атаки РФ на Украину
08:42
Российские войска убили двух человек в Донецкой области, еще 5 ранены
Все новости...
Реклама:
Реклама: