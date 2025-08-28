Нападавший предупреждал о стрельбе в католической школе США на русском языке – СМИ

Стрелка в католической школе в США идентифицировали: им оказался 23-летний Робин Вестман, писавший о запланированной стрельбе в дневнике на русском языке.

Источник: New York Post, Telegraph, "Громадське"

Детали: ФБР расследует серию видео, опубликованных Вестманом, на которых тот демонстрировал оружие.

В одном из них он медленно пролистывает страницы тетради, содержащей неразборчивые размышления и рисунок, что, вероятно, является католической церковью Благовещения. Он также скачал манифест на русском языке, в котором изложил свои планы нападения на церковь.

Полицейские заявили, что просматривают онлайн-манифест, расследуя возможный мотив массовой стрельбы.

На распространенных в сети видео Вестмана видны несколько пистолетов и шаров, снятых в помещении, похожем на спальню. На боеприпасах и пистолетах написано расистское и антисемитское сообщение, а также призыв к убийству президента Трампа и подписи "для детей". Некоторое оружие расписано фразами на русском языке.

В своих видео он подробно рассказывает о решении избрать именно Благовещенскую церковь, где его мать, Мэри Грейс Вестман, работала секретарем до выхода на пенсию в 2021 году.

New York Post отмечает, что стрелка идентифицировали как трансгендерную женщину.

Согласно судебным документам, Вестман подал заявление на изменение своего имени при рождении с Роберта на Робин, когда ему было 17 лет. Смена имени была одобрена в январе 2020 года. В петиции добавляется, что Вестман "идентифицирует себя как женщину и хочет, чтобы ее имя отражало эту идентичность".