ОВА повідомила про перші наслідки нічної атаки РФ на Київщину

Ольга Глущенко Четвер, 28 серпня 2025, 05:54
ОВА повідомила про перші наслідки нічної атаки РФ на Київщину
Внаслідок масованої атаки ворога в ніч проти 28 серпня на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою є потерпілий та ушкодження.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: За попередніми даними КОВА, у Фастівському районі чоловік 33 років отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Крім того, наслідки російської атаки зафіксовані у двох районах регіону.

У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та квартира.

Також приватний будинок пошкоджений у Фастівському районі.

