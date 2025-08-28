ОВА повідомила про перші наслідки нічної атаки РФ на Київщину
Четвер, 28 серпня 2025, 05:54
Внаслідок масованої атаки ворога в ніч проти 28 серпня на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою є потерпілий та ушкодження.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: За попередніми даними КОВА, у Фастівському районі чоловік 33 років отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
Крім того, наслідки російської атаки зафіксовані у двох районах регіону.
У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та квартира.
Також приватний будинок пошкоджений у Фастівському районі.