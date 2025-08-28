ОВА повідомила про перші наслідки нічної атаки РФ на Київщину

Внаслідок масованої атаки ворога в ніч проти 28 серпня на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою є потерпілий та ушкодження.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: За попередніми даними КОВА, у Фастівському районі чоловік 33 років отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Реклама:

Крім того, наслідки російської атаки зафіксовані у двох районах регіону.

У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та квартира.

Також приватний будинок пошкоджений у Фастівському районі.