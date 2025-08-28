ОВА сообщила о первых последствиях ночной атаки РФ на Киевщину

В результате массированной атаки врага в ночь на 28 августа на Киевщину дронами, крылатыми ракетами, баллистикой являются пострадавший и повреждения.

Источник: Киевская ОВА

Детали: По предварительным данным КОВА, в Фастовском районе мужчина 33 лет получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Его госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, последствия российской атаки были зафиксированы в двух районах региона.

В Броварском районе повреждены частный дом и квартира.

Также частный дом поврежден в Фастовском районе.