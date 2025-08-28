Окупанти атакували енергооб’єкти на Вінниччині: низка населених пунктів без світла

Низка населених пунктів у Вінницькій області залишились без електропостачання внаслідок російської масованої атаки уночі 28 серпня.

Джерело: перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна в Telegram, ДСНС в Facebook

Пряма мова чиновниці: "Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в об’єкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків".

Реклама:

Деталі: На місцях працюють відповідні служби, тривають аварійно-відновлювальні роботи.



За словами Заболотної, інформація про постраждалих станом на ранок не надходила.

Фото ДСНС

Оновлено: Пізніше у ДСНС додали, що на Вінниччині станом на 10 ранку внаслідок обстрілу знеструмлені 17 населених пунктів.