Iryna BalachukThursday, 28 August 2025, 07:48
Russians attack energy facilities in Vinnytsia Oblast, leaving 29 settlements without electricity
A firefighter at the site of the attack. Photo: Telegram of the State Emergency Service

A large-scale Russian nighttime attack has left 29 settlements in Vinnytsia Oblast without electricity on 28 August.

Source: Nataliia Zabolotna, First Deputy Head of Vinnytsia Oblast Military Administration, on Telegram

Quote from Zabolotna: "The enemy attacked critical infrastructure in Vinnytsia Oblast overnight. As a result of strikes on energy facilities, 60,000 consumers in 29 settlements have been left without power. Residential buildings have also been damaged."

Details: Emergency services are working at the scenes, and repair and recovery operations are ongoing.

Zabolotna said that as of this morning, no reports of casualties had been received.

