Russians attack energy facilities in Vinnytsia Oblast, leaving 29 settlements without electricity
Thursday, 28 August 2025, 07:48
A large-scale Russian nighttime attack has left 29 settlements in Vinnytsia Oblast without electricity on 28 August.
Source: Nataliia Zabolotna, First Deputy Head of Vinnytsia Oblast Military Administration, on Telegram
Quote from Zabolotna: "The enemy attacked critical infrastructure in Vinnytsia Oblast overnight. As a result of strikes on energy facilities, 60,000 consumers in 29 settlements have been left without power. Residential buildings have also been damaged."
Details: Emergency services are working at the scenes, and repair and recovery operations are ongoing.
Zabolotna said that as of this morning, no reports of casualties had been received.
