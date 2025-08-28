Оккупанты атаковали энергообъекты в Винницкой области: ряд населенных пунктов без света

Ряд населенных пунктов в Винницкой области остались без электроснабжения в результате массированной российской атаки ночью 28 августа.

Источник: первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь чиновницы: "Этой ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах. Есть повреждения жилых домов".

Детали: На местах работают соответствующие службы, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

По словам Заболотной, информация о пострадавших по состоянию на утро не поступала.

фото ГСЧС

Позже в ГСЧС добавили, что в Винницкой области по состоянию на 10 утра в результате обстрела обесточены 17 населенных пунктов.