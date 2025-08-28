Усі розділи
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 серпня 2025, 08:08
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років
ілюстративне фото ДПСУ

Зміни до Правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці від 18 до 22 років включно, опубліковані в "Урядовому кур’єрі", набрали чинності, прикордонники вже їх застосовують.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Відсьогодні ця норма запрацювала, прикордонники вже мають перших бажаючих перетнути кордон. Хтось вже встиг оформитися в пунктах пропуску".

Деталі: Демченко нагадав, що під цю норму не потрапляють чоловіки цієї вікової категорії, які обіймають певні посади державної служби в державних органах чи органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати з країни тільки у службове відрядження.

Для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Що передувало: Прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначала, що ухвалені урядом зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови, однак у тексті документа не вказано часових рамок, тож вважається, що документ набув чинності.

Воєнний станкордонПрикордонна служба
