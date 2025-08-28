Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет

Изменения в Правила пересечения границы, касающиеся мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, опубликованы в "Урядовом курьере", вступили в силу, пограничники уже их применяют.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Прямая речь: "С сегодняшнего дня эта норма заработала, пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу. Кто-то уже успел оформить документы в пунктах пропуска".

Детали: Демченко напомнил, что под эту норму не подпадают мужчины этой возрастной категории, занимающие определенные должности государственной службы в государственных органах или органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать из страны только в служебную командировку.

Для выезда за границу в возрасте от 18 до 22 лет мужчинам необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Что предшествовало: Премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что принятые правительством изменения вступят в силу на следующий день после официального опубликования постановления, однако в тексте документа не указаны временные рамки, поэтому считается, что документ вступил в силу.